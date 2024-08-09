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بعد رحيل ابنتها.. رسالة مؤثرة من والدة طالبة مصرية بعد إعلان نتيجتها في الثانوية العامة

صورة الطالبة بسملة ووالدتها
صورة الطالبة بسملة ووالدتها




 

الجمعة، 09-08-2024 12:00 م

الوكيل الإخباري-   ملامح منكسرة على فراق ابنته الوحيدة، التي تمنى الاحتفال معها بفرحة نتيجة الثانوية العامة، وتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية أحلامها، خاصة أنها قضت أيامًا طويلة في الاستعداد لهذه المرحلة رغم معاناتها من المرض، إلا أنها أصرت على إنهاء السنة بنجاح يبهر الجميع، لترحل "بسملة" وتفارق الدنيا قبل إعلان نتيجتها بأسبوع واحد.

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ازداد الحزن في منزل بسملة مجدي السفري بإحدى قرى محافظة قنا، بعد أن تبين نجاحها في المواد التي امتحنتها خلال الأيام الماضية. لكن فلذة كبدهم فارقت الحياة قبل أسبوع واحد، فما كان من الأسرة إلا أن رفضت الاطلاع على نتيجتها لصعوبة الموقف.

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هنأ الأهل والأصدقاء "بسملة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد نجاحها في المواد التي امتحنتها قبل وفاتها. قال والدها مجدي السفري، خلال حديثه لموقع "الوطن": "احنا مقدرناش نشوف النتيجة خالص، الموقف صعب علينا، خاصة أنها كانت تحلم بالالتحاق بكلية الحقوق.. لكن أمر الله نافذ"، موضحًا أن أصدقائها هم من عرفوا بنتيجتها.

قال والدها: "بسملة طول عمرها محبوبة من الناس بسبب طيبة قلبها.. لكن اللي شوفناه بعد وفاتها كان محبة كبيرة تفوق أي تخيل.. حبيبتي ربنا يرحمها، نجاحها في الجنة بإذن الله، ويصبرنا على ما أصابنا". مشيرًا إلى أن فقيدته كانت لديها آمال وطموحات كثيرة في الالتحاق بكلية الحقوق، لكن القدر أبدى رأيه وغيبها الموت. كانت الراحلة هي الفتاة الوحيدة بين شقيقيها الأكبر منها، "كانت دلوعة البيت.. وحنينة جدًا علينا وعلى إخواتها"، حسب الوالد.

بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة الفرنسية، أصيبت صاحبة الـ18 عامًا بوعكة صحية أدت إلى دخولها المستشفى، التي ظلت بها حتى فارقت الحياة، وسط حالة من الحزن والألم على فراقها من قبل الجميع، وفق ما رواه مجدي السفري. مشيرًا إلى أن ابنته كانت تعاني من مرض يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها باستمرار.

رسالة مؤثرة من والدة طالبة الثانوية العامة إلى فقيدتها بعد ظهور النتيجة
كتبت والدتها هيام فؤاد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بنت قلبي.. بنت عمري بسملة نجحتي يا قلبي ألف مبروك.. نجحتي عند ربنا، طلعتي الأولى في أدبك وأخلاقك ومحبة الناس ليكي.. نجحتي وأخدتي أعلى مراتب جنات النعيم.. ربنا يرحمك ويجعل مثواكي الجنة"، بقلب انفطر على نجاح نجلتها الصغيرة.


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وكانت آخر ما كتبته بسملة السفري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هو الدعاء لشقيقيها "أحمد ومحمد": "ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدًا". ولم يمر سوى عدة ساعات حتى أصيبت بالوعكة الصحية، ونقلت على إثرها إلى المستشفى، التي فارقت الحياة بها قبل أسبوع واحد فقط. ونعاها أشقاؤها وأسرتها، ومن ثم تحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء.

gnews

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