بعد زواج استمر17 عاما..خلع بسبب آلة قهوة في مصر

الوكيل الإخباري- نظرت محكمة الأسرة المصرية في قضية خلع تقدمت بها سيدة ضد زوجها بعد زواج دام 17 عاماً، بسبب خلاف حول آلة قهوة.



وجاء في القضية أن الزوج كان مغترباً وطلب من زوجته الالتحاق به حيث يعمل، لكن الأخيرة رفضت، ما تسبب في تصاعد الخلافات بينهما حتى وصلت إلى المحكمة، وسط تبادل الاتهامات بين الزوجين.

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وتفجّر الخلاف عندما اكتشف الزوج أن زوجته أهدت آلة تحضير القهوة التي اشتراها لنفسه لأختها دون علمه، فاعتبر ذلك إهانةً وتهميشًا له، فغادر المنزل. لكنه فوجئ بعد فترة قصيرة بزوجته ترسل إليه ملابسه في حقيبتين، مشيرة بذلك إلى أنه لم يعد له مكان في منزل الزوجية.



وأرفقت الزوجة مع الحقيبتين رسالة قالت فيها: "لا شيء لك عندي"، ثم رفعت دعوى خلع أمام المحكمة، مطالبةً بإنهاء العلاقة الزوجية، واستندت فيها إلى الخلافات المستمرة، واستحالة التفاهم، إضافةً إلى رغبة الزوج في السيطرة وإصراره على نقلها للعيش معه خارج البلاد.