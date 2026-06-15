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بعد سنوات من النمو.. السيارات الكهربائية تواجه أول انتكاسة

نتام
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً تراجعاً بنسبة 1% خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 2.7 مليون سيارة في 43 سوقاً رئيسية، وفق تحليل أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

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ويعود التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية، بنسبة 20% إلى 1.32 مليون سيارة، فيما تراجعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 23%.


في المقابل، ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 26% لتصل إلى نحو 724 ألف سيارة، مدفوعة بأداء قوي في ألمانيا وفرنسا.


ورغم التراجع الإجمالي، ارتفعت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية إلى 16%، وهو أعلى مستوى يُسجل في أي ربع أول، مع توقعات بعودة النمو خلال الربع الثاني، مدعومة بتحسن السوق الصينية وزيادة الطلب في بعض الأسواق الأوروبية.

 

 
 


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