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بعد شهرين على فقدانه.. عودة هر قطع 1200 كلم وحيداً

الهر وصاحبته
الهر وصاحبته
الإثنين، 23-09-2024 01:10 م

الوكيل الإخباري-   قطع هرّ ضائع أكثر من 1200 كلم بمفرده، بحثًا عن مالكيه اللذين فقداه خلال رحلة سياحية قبل شهرين، وتمكن من العودة إلى مدينته سليماً.

كان الزوجان بيني وسوزان أنغيانو يخيّمان في "حديقة يلوستون " الأمريكية، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، برفقة القط راين بو الذي هرب فجأة خلف الأشجار الكثيفة واختفى. وبعد ساعات من انتظار عودته، يئس الزوجان مغادرين الحديقة من دونه، خاصة بعدما أبلغهما أحد الموظفين بأن ذئباً هاجم الهر ولم يستطع الموظفون إنقاذه.

وفي تصريح نقله موقع "مترو" البريطاني، وصفت سوزان ضياع القط بـ "أصعب يوم في حياتها". لكنها كانت تتحلّى بالأمل كلما ظهر قوس قزح قرب منزلهما في كاليفورنيا، معتبرةً أنه "إشارة على أنه ما زال حياً وسيعود قريباً".

60 يوماً.. وجاء الفرج
خلال 60 يوماً من اختفائه، كان الأمل يتضاءل بعودته سالماً، إلى أن تلقى الزوجان رسالة من "بات ووتش"، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية تُسجل فيها كل المعلومات الخاصة بالحيوانات الأليفة. وقالت الرسالة إن القط راين بو موجود في ملجأ بمدينة روزفيل - كاليفورنيا، على بُعد أكثر من 1200 كلم من حديقة يلوستون حيث اختفى.

وقد عثرت عليه امرأة صادفته يسير بمفرده في الشارع خلال أغسطس (آب) الماضي، وعند الاقتراب منه، شعرت بأنه ضائع يبحث عن مالكيه، لذلك نقلته إلى الملجأ.

رغم نجاته.. هزيل ومتعب
رغم سعادة الزوجين بعودة راين بو سليماً، إلا أنهما شعرا بالإحباط بسبب انخفاض وزنه للنصف بعدما كان يزن أكثر من 6 كلغ.

واعتبرا أنه عانى كثيراً خلال رحلته التي حتماً لم تخل من مصاعب ومحاولات للأذى من حيوانات مفترسة.

ووصفت سوزان لحظة لم شملها بالقط قائلة إنه كان خائر القوى وعلى وشك النفوق. بالمقابل، طمأنت أنه بدأ يستعيد صحته بعد عودته إلى منزله، لكنه الآن يعيش مع أخته التوأم ويستعيد قوته رويدًا رويدًا.

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