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بعد ضربات إيران.. ظهور أجسام مضيئة غامضة في سماء دولة عربية (صور)

6ع
موجة قصف صاروخي إيراني على إسرائيل
 
الأحد، 15-06-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   في ظاهرة لافتة، رصد عدد من المصريين أجسامًا مضيئة في سماء القاهرة وعدد من المحافظات، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على عشرات الأهداف داخل إسرائيل، ردًا على الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية مؤخرًا.

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هذا المشهد دفع كثيرين إلى التساؤل حول طبيعة هذه الأجسام، وإن كانت مرتبطة بالأحداث العسكرية الجارية، أم أنها ظاهرة فلكية.


اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، صرّح لقناة "العربية" أن سماء مصر آمنة تمامًا، موضحًا أن الأجسام المضيئة التي شوهدت في ساعات الصباح الأولى ناتجة على الأرجح عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية بواسطة الدفاعات الجوية، وهي عمليات تُنتج ومضات ضوئية يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة.


وأضاف أن هذه الأجسام قد تكون أيضًا ناتجة عن صواريخ اعتراضية أو احتراق وقود صواريخ، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

 


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لبنان 24  

 

 
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