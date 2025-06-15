بعد ضربات إيران.. ظهور أجسام مضيئة غامضة في سماء دولة عربية (صور)

هذا المشهد دفع كثيرين إلى التساؤل حول طبيعة هذه الأجسام، وإن كانت مرتبطة بالأحداث العسكرية الجارية، أم أنها ظاهرة فلكية.
اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، صرّح لقناة "العربية" أن سماء مصر آمنة تمامًا، موضحًا أن الأجسام المضيئة التي شوهدت في ساعات الصباح الأولى ناتجة على الأرجح عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية بواسطة الدفاعات الجوية، وهي عمليات تُنتج ومضات ضوئية يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة.
وأضاف أن هذه الأجسام قد تكون أيضًا ناتجة عن صواريخ اعتراضية أو احتراق وقود صواريخ، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
-
أخبار متعلقة
-
رجل يهاجم مصرفا في تركيا لطلب قرض تحت التهديد - فيديو
-
ماذا يحدث لجسم الإنسان عند تحطم الطائرة؟.. و هل هناك "مقعد آمن"؟
-
تباطؤ في تسليم جثامين ضحايا الطائرة الهندية يثير غضب الأهالي
-
يسكنه نحو 4 آلاف شخص.. حريق هائل في ناطحة سحاب بدبي - فيديو
-
ما حقيقة وجود 'الزئبق الأحمر' في المومياوات المصرية؟
-
نحلة تقتل مليارديرا على أرض الملعب.. النهاية الصادمة لصديق الأمير ويليام
-
حالات انتحار أطفال.. تقرير مقلق عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي
-
"300 قطعة استثنائية".. أكبر مزاد لمُقتنيات الأميرة ديانا في بيفرلي هيلز - صور