بعد عام من الاختفاء.. العثور على امرأة على قيد الحياة في أركنساس

وبحسب السلطات، تم توقيف ميلساك لاحقًا بسبب مذكرة توقيف سابقة في مقاطعة غارلاند، وجرى تحويلها إلى شرطة ليتل روك. ومن المقرر عقد جلسة محاكمتها في 22 يوليو المقبل.
ولا تزال تفاصيل اختفائها وظروف العام الذي قضته غامضة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها دون تعليق رسمي حتى الآن.
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