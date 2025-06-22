بعد عام من الاختفاء.. العثور على امرأة على قيد الحياة في أركنساس

الوكيل الإخباري- أعلنت شرطة هوت سبرينغز بولاية أركنساس عن العثور على توري إلين ميلساك (35 عامًا) بعد اختفائها لأكثر من عام. وكانت ميلساك قد شوهدت آخر مرة في 6 يونيو 2024 وسط مخاوف بشأن حالتها النفسية، ما دفع عائلتها للتبليغ عن اختفائها.



اضافة اعلان

تم العثور عليها يوم 19 يونيو 2025، عندما دخلت إحدى محطات الوقود في ليتل روك، وأبلغت الموظفين بأنها مفقودة منذ عام. حضرت الشرطة إلى الموقع وتأكدت من هويتها.



وبحسب السلطات، تم توقيف ميلساك لاحقًا بسبب مذكرة توقيف سابقة في مقاطعة غارلاند، وجرى تحويلها إلى شرطة ليتل روك. ومن المقرر عقد جلسة محاكمتها في 22 يوليو المقبل.



ولا تزال تفاصيل اختفائها وظروف العام الذي قضته غامضة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها دون تعليق رسمي حتى الآن.