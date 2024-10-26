بعد عودته إلى الأرض.. نقل رائد فضاء من ناسا للمستشفى

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن رائد فضاء تابعاً لها نُقل إلى المستشفى يوم الجمعة بسبب مشكلة طبية غير محددة بعد وقت قصير من عودته إلى الأرض من مهمة استمرت قرابة 8 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

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وقالت ناسا في البداية إن الطاقم بأكمله نُقل إلى مركز طبي لإجراء تقييم إضافي وكإجراء احترازي، لكنها لم تحدد ما إذا كان كل أفراد الطاقم أو بعضهم قد واجهوا مشكلات، وفقاً لوكالة رويترز.

ثم ذكرت لاحقاً أن أحد رواد الفضاء عانى من مشكلة طبية وأن الطاقم نُقل جواً إلى مستشفى في بينساكولا بولاية فلوريدا قرب موقع الهبوط.



وفيما ختمت قائلة إن أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين غادروا المستشفى وعادوا إلى هيوستن.

"ألكسندر غريبنكين في حالة رائعة!" يشار إلى أن رائد الفضاء، الذي لم تذكر ناسا اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، هبط قبالة ساحل فلوريدا في الساعة 3:29 صباحاً بالتوقيت الشرقي (07:29 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة على متن الكبسولة "كرو دراغون" التابعة لـ"سبيس إكس" مع 3 أفراد آخرين من الطاقم، وهما رائدا فضاء تابعان لناسا ورائد فضاء روسي.



وضم الطاقم رواد الفضاء الأميركيين ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إيبس، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبنكين.



في حين نشرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس" على تليغرام صورة لغريبنكين وهو واقف والبسمة تعلو وجهه، مع تعليق يقول: "بعد مهمة فضائية وهبوط، رائد الفضاء ألكسندر غريبنكين في حالة رائعة!".