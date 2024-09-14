بعد فقدانها لـ 19 يوماً .. تطورات قضية الطفلة نارين التي شغلت تركيا

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة تركية، الجمعة، قرارًا بالحبس الاحتياطي لوالدة وشقيق الطفلة نارين غوران التي فُقدت لمدة 19 يومًا في ولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا، قبل العثور على جثتها في مجرى مائي بالقرب من منزلها.

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ووجه ممثلو الادعاء في محكمة ديار بكر، اتهامات إلى والدة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، وشقيقها، بالمشاركة في القتل، بينما اتُهم 6 أشخاص، من بينهم عمها وأبناء عمومتها، بتدمير الأدلة، كما اتُهم عم آخر في وقت سابق بالقتل.



وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيسعى إلى فرض أقصى عقوبة على المسؤولين عن مقتل الطفلة "نارين غوران"، التي عُثر عليها في كيس مخبأ تحت صخور، في قضية هزت البلاد وأثارت احتجاجات منذ اختفاء الطفلة قبل ثلاثة أسابيع.



خرجت أحزاب سياسية وجماعات نسوية في احتجاجات في مدن مختلفة في أنحاء تركيا للمطالبة بالعدالة لنارين، التي أثار مقتلها حالة من الصدمة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب عدد الأقارب الذين يُعتقد بتورطهم في قتلها.



كانت نارين غوران قد اختفت منذ 21 أغسطس (آب) 2024 بعد خروجها لحضور دورة تحفيظ القرآن الكريم في قريتها، قبل أن يتم العثور على جثتها مغلّفة في كيس بلاستيكي وملقاة في منطقة وعرة بجوار نهر بعد 19 يومًا.



وأكدت الفحوصات الأولية أن نارين تعرضت للخنق ولكسر في قدمها، فيما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يومًا في الماء، مما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.



وبحسب وسائل إعلام ، فإن أحد المشتبه بهم زعم أنّ عم الطفلة - الذي يشغل منصب مختار القرية - تورط في الجريمة، وطلب من أحد الأشخاص التخلص من جثة الفتاة البالغة من العمر 8 أعوام مقابل مبلغ مالي كبير.



كما ذكرت وسائل إعلام أن عينات الحمض النووي الموجودة على ملابس الطفلة تطابقت مع تلك الموجودة في سيارة العم، مما دفع السلطات لاعتقاله. ولم تتضح طريقة قتلها، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن تشريح الجثة كشف عن وجود جروح على رقبتها.