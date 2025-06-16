الإثنين 2025-06-16 03:10 م
 

بعد كارثة إير إنديا.. طائرة بوينغ 787 بريطانية تعود اضطرارياً من منتصف الرحلة

9هغاع
تعبيرية
 
الإثنين، 16-06-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   شهدت شركة الخطوط الجوية البريطانية حالة طارئة بعد اضطرار إحدى طائراتها من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر للعودة إلى مطار هيثرو بلندن، بسبب خلل فني في "الجنيحات"، وذلك خلال رحلتها إلى مدينة تشيناي الهندية.

اضافة اعلان


الطائرة حلقت لمدة ساعة فوق مضيق دوفر لتفريغ الوقود، قبل أن تهبط بسلام، في خطوة وصفتها الشركة بأنها "إجراء احترازي روتيني".


وفي حادث مشابه، عادت طائرة تابعة لـ"إير إنديا" من الطراز ذاته كانت متجهة من هونغ كونغ إلى نيودلهي، إلى المطار بعد الاشتباه بوجود مشكلة فنية.


يأتي ذلك في أعقاب كارثة تحطم طائرة "إير إنديا" الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مصرع 270 شخصاً، وسط تحقيقات رجحت وجود فشل مزدوج في المحركين بعد دقائق من الإقلاع.


وتخضع حالياً طائرات "بوينغ 787" التابعة لـ"إير إنديا" لتفتيش شامل من قبل السلطات الهندية، في ظل تنامي المخاوف بشأن سلامة هذا الطراز واسع الاستخدام حول العالم.

 

24


 
gnews

أحدث الأخبار

الدفع الفوري (كليك)

اقتصاد محلي 7.2 مليارات دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي

ل

أسواق ومال البورصات العربية تسجل مكاسب بعد خسائر فادحة

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تنظم يوماً طبياً مجانياً

يؤ

فيديو منوع رجل يحمّل "قوارير" مياه كبيرة على دراجة نارية لتوصيلها !

فغا

فيديو منوع مدرب سباحة يكشف تقنية للنجاة من الغرق في فيديو توعوي

بيق

فيديو منوع مقطع بالذكاء الاصطناعي يظهر كيف تبدو مدينتك بعد انفجار نووي

ل

أخبار محلية الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة

ءربق

فيديو منوع رصد الصواريخ التي أطلقت من شرق ايران نحو اسرائيل بالقرب من أبراج الكويت



 
 





الأكثر مشاهدة