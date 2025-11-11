بعد كرة السلة.. أحمد الشرع يلعب الغولف مع ترامب.. ما القصة؟ صورة

الوكيل الإخباري- تداولت صفحات على مواقع التواصل صورة مزعومة للرئيس السوري أحمد الشرع وهو يلعب الغولف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، ما أثار جدلاً واسعاً حول صحتها.

وكشف التحقق من الصورة أن نسبة التزوير تصل إلى 99.9%، وأكد محرك Google أنها مُنشأة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، مع ظهور علامات واضحة للتلاعب مثل تفاصيل غير دقيقة في يد ترامب وعبارات غير مفهومة على قبعته.



ولم تنشر أي وكالة أنباء موثوقة أي خبر عن مشاركة الشرع وترامب في نشاط رياضي، كما ظهر فيديو مُولَّد من الصورة نفسها يصفّق فيه ترامب للشرع أثناء ضرب الكرة، مؤكدًا أن المادة مصطنعة بالكامل.



يأتي هذا الترويج المزيف بالتزامن مع زيارة رسمية يقوم بها الشرع إلى واشنطن، وهي الأولى لرئيس سوري إلى العاصمة الأمريكية منذ عام 1946.