بعد كرة السلة.. أحمد الشرع يلعب الغولف مع ترامب.. ما القصة؟ صورة

وكشف التحقق من الصورة أن نسبة التزوير تصل إلى 99.9%، وأكد محرك Google أنها مُنشأة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، مع ظهور علامات واضحة للتلاعب مثل تفاصيل غير دقيقة في يد ترامب وعبارات غير مفهومة على قبعته.
ولم تنشر أي وكالة أنباء موثوقة أي خبر عن مشاركة الشرع وترامب في نشاط رياضي، كما ظهر فيديو مُولَّد من الصورة نفسها يصفّق فيه ترامب للشرع أثناء ضرب الكرة، مؤكدًا أن المادة مصطنعة بالكامل.
يأتي هذا الترويج المزيف بالتزامن مع زيارة رسمية يقوم بها الشرع إلى واشنطن، وهي الأولى لرئيس سوري إلى العاصمة الأمريكية منذ عام 1946.
