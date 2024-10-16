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بعد لاس فيغاس.. دولة عربية تقرر بناء ثاني مجسم عملاق للكرة الأرضية

مجسم الكرة الأرضية في لاس فيغاس
مجسم الكرة الأرضية في لاس فيغاس
الأربعاء، 16-10-2024 03:19 م

الوكيل الإخباري-   من المقرر بناء ثاني مجسم ضخم للكرة الأرضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد افتتاح الأول في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

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وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركة "سفير إنترتينمنت"، أمس الثلاثاء، عن خطة لجلب مجسم "كرة أرضية" إلى منطقة الشرق الأوسط.


ولم يتضمن الإعلان معلومات عن التمويل، كما لم يُذكر مكان بناء المجسم بالتحديد.


وافتتح مجسم الكرة الأرضية الضخم الذي بلغت كلفته 2.3 مليار دولار في لاس فيغاس في عام 2023، وهو أغلى وجهة ترفيهية في المدينة.


وتغطي شاشة "إل إي دي" عالية الدقة نصف الدائرة حول 17 ألفاً و500 مقعد للجمهور. وقد استضاف حفلات موسيقية وفعاليات رياضية.

 

RT

 
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