بعد لاس فيغاس.. دولة عربية تقرر بناء ثاني مجسم عملاق للكرة الأرضية

ولم يتضمن الإعلان معلومات عن التمويل، كما لم يُذكر مكان بناء المجسم بالتحديد.
وافتتح مجسم الكرة الأرضية الضخم الذي بلغت كلفته 2.3 مليار دولار في لاس فيغاس في عام 2023، وهو أغلى وجهة ترفيهية في المدينة.
وتغطي شاشة "إل إي دي" عالية الدقة نصف الدائرة حول 17 ألفاً و500 مقعد للجمهور. وقد استضاف حفلات موسيقية وفعاليات رياضية.
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