بعد منافسة استمرت 7 دقائق.. لوحة غامضة تباع بسعر غير متوقع!

وجاء بيع اللوحة ضمن مجموعة الأعمال الفنية الخاصة بالإعلامي الأميركي الراحل صامويل إيرفينغ نيوهوس، والتي ضمت أعمالاً لفنانين عالميين بارزين، حيث شهد المزاد أيضاً بيع منحوتة “دانايد” للنحات الروماني كونستانتين برانكوزي بأكثر من 107 ملايين دولار، إلى جانب تسجيل الفنان الإسباني خوان ميرو رقماً قياسياً جديداً.
وتُعد لوحة بولوك من أبرز أعماله الفنية التي جسدت أسلوب “التنقيط” الشهير، والذي ساهم في إحداث تحول كبير في مسار الفن الحديث وخروجه عن الأساليب التقليدية.
كما واصلت أعمال بابلو بيكاسو حضورها القوي في المزاد، إذ بيعت عدة لوحات ومنحوتات له بملايين الدولارات، في مشهد يعكس استمرار الإقبال العالمي على الأعمال الفنية النادرة ذات القيمة التاريخية والثقافية.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة
-
كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة
-
رياح عاتية تحوّل "عجلة دوارة" في أوزبكستان إلى كابوس
-
الكلب الأكبر سنا في العالم يفارق الحياة بعد وفاة صاحبته
-
مصرع 3 شبان صعقًا بالكهرباء أثناء محاولة إخماد حريق في مصر
-
باحث إيراني يطرح فرضية غريبة ومثيرة للجدل حول الهرم الأكبر
-
هل تختلف دموع الفرح عن الحزن؟.. العلم يجيب
-
سر ندرة العيون الخضراء: لماذا يمتلكها 2% فقط من البشر؟