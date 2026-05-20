بعد منافسة استمرت 7 دقائق.. لوحة غامضة تباع بسعر غير متوقع!

الوكيل الإخباري- حققت لوحة “رقم 7A – 1948” للفنان الأميركي الراحل جاكسون بولوك رقماً قياسياً جديداً بعد بيعها مقابل 181 مليون دولار خلال مزاد أقامته دار “كريستيز” في نيويورك، وسط منافسة حادة استمرت لعدة دقائق بين المشترين. اضافة اعلان





وجاء بيع اللوحة ضمن مجموعة الأعمال الفنية الخاصة بالإعلامي الأميركي الراحل صامويل إيرفينغ نيوهوس، والتي ضمت أعمالاً لفنانين عالميين بارزين، حيث شهد المزاد أيضاً بيع منحوتة “دانايد” للنحات الروماني كونستانتين برانكوزي بأكثر من 107 ملايين دولار، إلى جانب تسجيل الفنان الإسباني خوان ميرو رقماً قياسياً جديداً.



وتُعد لوحة بولوك من أبرز أعماله الفنية التي جسدت أسلوب “التنقيط” الشهير، والذي ساهم في إحداث تحول كبير في مسار الفن الحديث وخروجه عن الأساليب التقليدية.



كما واصلت أعمال بابلو بيكاسو حضورها القوي في المزاد، إذ بيعت عدة لوحات ومنحوتات له بملايين الدولارات، في مشهد يعكس استمرار الإقبال العالمي على الأعمال الفنية النادرة ذات القيمة التاريخية والثقافية.





