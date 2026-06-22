بعد وفاته المأساوية.. الكشف عن صاحب الملايين الـ21 في بريطانيا

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تولّت والدة الطفل، شيريل توييدي، والمحامي ريتشارد براي إدارة تركة باين، فيما أصدرت المحكمة قراراً يسمح باستخدام جزء من الأموال لمصلحة الطفل، مع إيداع الباقي في صندوق ائتماني حتى بلوغه سن 18 عاماً.
وكان ليام باين قد توفي في أكتوبر 2024 إثر سقوطه من شرفة فندق في بوينس آيرس، دون أن يترك وصية.
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