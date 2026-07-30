الخميس 2026-07-30 10:30 ص

بعد 14 عامًا.. أول رحلة ألمانية تهبط في دمشق - فيديو

ثق
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   استقبل مطار دمشق الدولي، الأربعاء، أول رحلة جوية مباشرة قادمة من ألمانيا بعد انقطاع استمر نحو 14 عامًا، لتصبح ألمانيا ثالث دولة أوروبية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى سوريا.

ووصلت طائرة تابعة لشركة LEAV Aviation قادمة من مدينة دوسلدورف، وسط استقبال رسمي في مطار دمشق.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، عمر الحصري، أن استئناف الرحلات يعزز الربط الجوي بين البلدين ويوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين.

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وكانت الهيئة السورية العامة للطيران المدني والنقل الجوي قد أعلنت، الاثنين، استئناف شركتين ألمانيتين رحلاتهما المباشرة إلى سوريا، ضمن خطة لتوسيع شبكة النقل الجوي بين البلدين.

 

 
 


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