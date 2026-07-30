بعد 14 عامًا.. أول رحلة ألمانية تهبط في دمشق - فيديو

ووصلت طائرة تابعة لشركة LEAV Aviation قادمة من مدينة دوسلدورف، وسط استقبال رسمي في مطار دمشق.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، عمر الحصري، أن استئناف الرحلات يعزز الربط الجوي بين البلدين ويوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين.
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