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بعد 20 عاما .. رصد أصغر أفعى في العالم مجددا في بربادوس

أفعى خيط بربادوس
أفعى خيط بربادوس
 
السبت، 26-07-2025 01:01 م
الوكيل الإخباري-   رُصدت "أفعى خيط بربادوس"، وهي نوع صغير جدا من الثعابين لدرجة أنّ من يراها يظنّها دودة أرض، على جزيرة بربادوس الكاريبية بعد حوالي 20 عاما من آخر عملية رصد موثقة لها.اضافة اعلان


تُعدّ أفعى خيط بربادوس، واسمها باللاتينية Tetracheilostoma carlae، أصغر ثعبان في العالم، إذ يتراوح طولها بين 8 و10 سنتمترات عند البلوغ.

وبعد أكثر من عام من عمليات البحث، رُصد هذا النوع من الأفاعي مجددا تحت حجر في مارس 2025، خلال مهمة لوزارة البيئة في بربادوس ومنظمة "ري: وايلد" المعنية بحماية البيئة.

وقال كونور بليدز، وهو مسؤول في الوزارة شارك في المهمة، في بيان "لم تُرصَد إلا مرات قليلة منذ العام 1889".

 و"أفعى خيط بربادوس" معرضة للخطر بشكل خاص، إذ إنّ الأنثى تضع بيضة واحدة فقط في كل مرة.

وأكد جاستن سبرينغر من منظمة "ري: وايلد" غير الحكومية أنّ إعادة رصد هذه الأفعى تُعدّ "تذكيرا لسكان بربادوس بأن غابات الجزيرة مميزة جدا وتحتاج إلى الحماية".

ولم يبق سوى 2% فقط من الغابة الرئيسية في هذه الجزيرة الكاريبية على حالها.

سكاي نيوز
 
 
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