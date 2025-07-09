بعد 20 عاماً.. وداعاً للإجراء الأكثر إزعاجاً في مطارات أمريكا

وأكدت الوزيرة كريستي نويم أن القرار يأتي ضمن جهود تحديث تجربة السفر، مشددة على أن الأمن سيظل أولوية قصوى، بفضل التقنيات المتطورة ونظام الأمان متعدد الطبقات.
ويُذكر أن هذا الإجراء فُرض عام 2006 بعد محاولة تفجير حذاء مفخخ من قبل البريطاني ريتشارد ريد عام 2001، واستمر كإجراء أمني عالمي منذ ذلك الحين.
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