الإثنين 2025-07-07 03:29 ص
 

بعد 26 عاما.. شابة تركية ترد جميل والديها بطريقة غير متوقعة أثارت تفاعلا كبيرا

بعد 26 عاما.. شابة تركية ترد جميل والديها بطريقة غير متوقعة أثارت تفاعلا كبيرا
العائلة التركية
 
الإثنين، 07-07-2025 02:39 ص

الوكيل الإخباري-   أثار فيديو متداول تظهر فيه فتاة تركية وهي تقدم لوالديها هدية غير متوقعة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتقول الفتاة في الفيديو وهي تقدم الهدية لوالديها: "حان الوقت لتعويض الخواتم التي بعتموها من أجلي قبل 26 عاما".

وقامت الأم بفتح العلبة بتأثر كبير، لتكتشف وجود خواتم زواج اشترتها ابنتها من أول راتب لها في وظيفتها الجديدة. 

ويبدو أن العائلة مرت بأزمة مالية حين كانت الفتاة رضيعة، فاضطر الوالدان لبيع خواتم زواجهما الثمينة لتأمين نفقات رعايتها واحتياجاتها الأساسية.

 
 
gnews

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