بعد 26 عاما.. شابة تركية ترد جميل والديها بطريقة غير متوقعة أثارت تفاعلا كبيرا

وقامت الأم بفتح العلبة بتأثر كبير، لتكتشف وجود خواتم زواج اشترتها ابنتها من أول راتب لها في وظيفتها الجديدة.
ويبدو أن العائلة مرت بأزمة مالية حين كانت الفتاة رضيعة، فاضطر الوالدان لبيع خواتم زواجهما الثمينة لتأمين نفقات رعايتها واحتياجاتها الأساسية.
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