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بعد 40 عاماً من الغموض.. كشف هوية امرأة مفقودة في ولاية واشنطن

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تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   حددت السلطات في ولاية واشنطن هوية رفات بشرية عُثر عليها في منطقة حرجية، وتبين أنها تعود لامرأة اختفت قبل نحو 39 عاماً.

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وكانت السلطات في ولاية واشنطن قد عثرت على الرفات في أيار الماضي، قبل أن تؤكد تحاليل الحمض النووي أنها تعود إلى باتريشيا كولير، التي شوهدت للمرة الأخيرة عام 1986، بعد بلاغ عن اختفائها آنذاك.


وأوضح مكتب الطب الشرعي أن التعرف إلى هويتها تم بفضل عينة حمض نووي قدمها أحد أقاربها قبل أكثر من 20 عاماً.

 

ورغم تحديد الهوية، لا يزال سبب الوفاة غير معروف.


وأحيل الملف إلى شرطة تاكوما لمواصلة التحقيق في ظروف اختفائها ووفاتها، فيما أكدت السلطات عدم وجود مشتبه بهم أو خيوط واضحة حتى الآن.

 

 
 


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