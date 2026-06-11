بعد 40 عاماً من الغموض.. كشف هوية امرأة مفقودة في ولاية واشنطن

الوكيل الإخباري- حددت السلطات في ولاية واشنطن هوية رفات بشرية عُثر عليها في منطقة حرجية، وتبين أنها تعود لامرأة اختفت قبل نحو 39 عاماً.

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وكانت السلطات في ولاية واشنطن قد عثرت على الرفات في أيار الماضي، قبل أن تؤكد تحاليل الحمض النووي أنها تعود إلى باتريشيا كولير، التي شوهدت للمرة الأخيرة عام 1986، بعد بلاغ عن اختفائها آنذاك.



وأوضح مكتب الطب الشرعي أن التعرف إلى هويتها تم بفضل عينة حمض نووي قدمها أحد أقاربها قبل أكثر من 20 عاماً.

ورغم تحديد الهوية، لا يزال سبب الوفاة غير معروف.