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بعد 43 عاماً من الخدمة.. امرأة تركية تثبت نسبها لرجل أعمال مليونير

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المرأة التركية قلبية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   حصلت امرأة تركية تُدعى قلبية (75 عاماً) على حكم قضائي نهائي يثبت نسبها لرجل الأعمال المليونير نيازي أوزميز، الذي عملت في منزله خادمة لمدة 43 عاماً.

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وأثبت فحص الحمض النووي أنها ابنته، بعد أن اعترف أوزميز عام 2022 بأبوته لها قبل وفاته، ليُضاف اسمها رسمياً إلى سجل عائلته وتصبح شريكة في إرثه.


وتعود القصة إلى علاقة جمعت أوزميز بوالدتها في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تعيش قلبية سنوات طويلة دون معرفة حقيقة نسبها، إلى أن كشفت الحقيقة في نهاية حياتها.


وتُقدّر ثروة أوزميز، الذي توفي عن عمر 88 عاماً، بنحو مليار ليرة تركية (حوالي 21 مليون دولار)، وتشمل مصانع وعقارات.

 
 


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