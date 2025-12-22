بعد 443 يوماً.. القطة "المعجزة" تعود لعائلتها عقب فقدانها في إعصار هيلين - صور

وأعلنت جمعية «أفيري هيومين» أن القطة «غابي» وصلت إلى ملجأ كحيوان ضال في ديسمبر الجاري، قبل أن يكشف فحص الشريحة الإلكترونية عن هوية مالكيها، ليُعاد لمّ الشمل بعد أكثر من عام.
ولا تزال القصة تلقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، وسط دعوات لأهمية تزويد الحيوانات الأليفة بشرائح تعريف لضمان عودتها في حال فقدانها.
