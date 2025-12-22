الإثنين 2025-12-22 11:19 ص

بعد 443 يوماً.. القطة "المعجزة" تعود لعائلتها عقب فقدانها في إعصار هيلين - صور

عتتع
تعبيرية
الإثنين، 22-12-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   عادت قطة أليفة إلى عائلتها في ولاية نورث كارولاينا بعد غياب دام 443 يوماً منذ فقدانها خلال إعصار «هيلين».

اضافة اعلان


وأعلنت جمعية «أفيري هيومين» أن القطة «غابي» وصلت إلى ملجأ كحيوان ضال في ديسمبر الجاري، قبل أن يكشف فحص الشريحة الإلكترونية عن هوية مالكيها، ليُعاد لمّ الشمل بعد أكثر من عام.


ولا تزال القصة تلقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، وسط دعوات لأهمية تزويد الحيوانات الأليفة بشرائح تعريف لضمان عودتها في حال فقدانها.

 

 
Image1_1220252211941561779496.jpg

 


Image1_1220252211111587372889.jpg 

 

24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عتتع

منوعات بعد 443 يوماً.. القطة "المعجزة" تعود لعائلتها عقب فقدانها في إعصار هيلين - صور

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة

استشهد فلسطينيان صباح اليوم الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال خارج الخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه المواطنين في حي الزيتون شرق غزة، ما

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في غزة

لقي 15 شخصًا مصرعهم وأُصيب 19 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى، وفق ما أعلنت السلطات الإندونيسية فجر اليوم الاثنين. وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا»، أوضح مكت

عربي ودولي إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإصابة 19 جراء انقلاب حافلة ركاب

ل

منوعات رعب في متنزه ترفيهي بتكساس بعد توقف أفعوانية في الجو (فيديو)

مدفأة غاز (شموسة)

أخبار محلية الأمن العام: إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة"

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي قفزة قياسية بأسعار الذهب في الأردن الاثنين

ادارة السير

أخبار محلية تحذير بخصوص المركبات منتهية الترخيص اعتباراً من اليوم



 






الأكثر مشاهدة