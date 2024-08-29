بعد 5 سنوات في الغربة.. وفاة عريس مصري في سيارة زفافه

العريس الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة تواجده بسيارة الزفاف بجوار عروسته بعد انتهاء مراسم الزفاف وهما في طريقهما لمسكن الزوجية.
وقالت صحيفة الوطن المصرية، إن الشاب لفظ أنفاسه فجأة وهو يجلس بجوار عروسه، وتبدل كل شيء وتحولت الزغاريد لنوبات من الصراخ والعويل.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل وقت لممارسة الرياضة بهدف خسارة الوزن
-
"سيلفي" يودي بحياة لاعبة جمباز
-
دراسة جديدة تزف خبرا سارا بشأن التبرع بالكلى
-
الحيوان الوديع يتحول إلى عضاض.. قصة دولفين هاجم البشر 50 مرة
-
تنويه هام لسائقي المركبات .. احذر هذه العلامة على "التابلو" !
-
إيطالي يخفي جثة والدته في "فريزر".. ما القصة؟
-
اكتشاف معدن تشكل مع فجر النظام الشمسي
-
افتتاح مقهى للقطط في العراق