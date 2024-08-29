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بعد 5 سنوات في الغربة.. وفاة عريس مصري في سيارة زفافه

العريس المتوفى | من المصدر
العريس المتوفى | من المصدر
الخميس، 29-08-2024 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شاب توفى في قرية بمحافظة الشرقية، شمال العاصمة المصرية، بعدما تعرض لسكتة قلبية.

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العريس الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة تواجده بسيارة الزفاف بجوار عروسته بعد انتهاء مراسم الزفاف وهما في طريقهما لمسكن الزوجية.

 

ونشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل الخبر، حيث اتشحت قرية سنهوا، التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية بمصر، بالسواد، وذلك عقب نبأ وفاة العريس الشاب إسماعيل محمد عبدالصمد مساء الثلاثاء.


وقالت صحيفة الوطن المصرية، إن الشاب لفظ أنفاسه فجأة وهو يجلس بجوار عروسه، وتبدل كل شيء وتحولت الزغاريد لنوبات من الصراخ والعويل.

 
gnews

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