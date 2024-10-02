بعد 56 عاماً... عودة جثمان هندي إلى أسرته

الوكيل الإخباري- تلقت أسرة هندية نبأ رسمياً بالعثور على جثمان ابنها بعد انتظار دام 56 عاماً. وكان الجندي قد فقد عام 1968 في حادث تحطم طائرة وسط جبال روهتانغ المغطاة بالثلوج في ولاية هيماشال براديش الهندية.

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وبحسب موقع "أن دي تي في" الهندي، توقع الضابط في الجيش الهندي ساجار جاين وصول الجثمان إلى أسرته يوم غدٍ الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تنتظر العائلة التي أبلغها الجيش بالعثور على الجثة لتأدية الطقوس الأخيرة لسينغ بعد وصول جثمانه إلى قريته الأصلية فاتحبور في منطقة نانوتا.



اكتشاف 5 جثث

تعود تفاصيل القصة لعام 2019، حين عثر فريق يضم كشافة تابعين للجيش الهندي و"رجال إنقاذ الجبال" على 5 جثث في الجبال الثلجية، حملت مؤشرات على أنها تابعة للطائرة المنكوبة.



لكن رغم مرور 5 سنوات، لم يتمكن الخبراء ومحللو الطب الشرعي من تحديد هويات الجثث إلا قبل فترة قليلة، فتبين أنها تعود للجندي سيبوي مالخان سينغ، والضابط سيبوي نارايان سينغ، والحرفي توماس تشاران. ولا تزال جثتان قيد التحقق من هويتهما والعثور على أفراد أسرهما.



كشفت أبحاث جديدة أجراها باحثون من جامعة واترلو بكندا، تفاصيل صادمة بشأن رحلة فرانكلين المنكوبة، التي قادها السير جون فرانكلين وغادرت إنجلترا عام 1845 لاستكشاف القطب الشمالي.



عقود من البحث

كانت "طائرة أي أن 12" تابعة للقوات الجوية الهندية، تقل على متنها 102 شخص، تعبر فوق ممر روهتانغ في هيماشال براديش في فبراير (شباط) 1968، فتعرض أحد محركيها إلى عطل، وفقد الاتصال بها منذ ذلك الحين.



ولعقود من الزمن، ظل حطام وبقايا الضحايا مفقودين في التضاريس الجليدية، نظراً للظروف المناخية القاسية والتضاريس الصعبة التي لا ترحم في موقع التحطم.



وبحلول العام 2003، عثر متسلقو الجبال من معهد "أتال بيهاري فاجبايي لتسلق الجبال" على الحطام، ما دفع السلطات الهندية إلى توجيه عدد من الحملات للعثور على الضحايا."