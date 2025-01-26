بعد 61 يوما.. أميركية تعيش بكلية خنزير تسجل إنجازا كبيرا

في السابق، كانت هناك محاولات لزرع أعضاء خنزير في بشر، مثل زرع قلوب وكلى، لكن لم يعش أي من المتلقين أكثر من شهرين. وتعد حالة توانا لوني هي الأولى من نوعها في البقاء على قيد الحياة بعد مرور هذه المدة الطويلة.
عملية الزراعة هذه هي جزء من الأبحاث التي تركز على استخدام الأعضاء الحيوانية كبديل للأعضاء البشرية في حالات الطوارئ. ويتم تعديل الخنازير وراثيًا لتقليل احتمالية رفض جهاز المناعة للعضو المزروع.
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