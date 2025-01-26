بعد 61 يوما.. أميركية تعيش بكلية خنزير تسجل إنجازا كبيرا

الوكيل الإخباري- تمكنت الأمريكية توانا لوني من تحقيق إنجاز كبير، حيث أصبحت أول امرأة تعيش أكثر من شهرين بعد إجراء عملية زراعة كلية خنزير. فقد مر 61 يومًا على عملية الزراعة التي أجريت لها، وهي الآن في حالة صحية جيدة.

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في السابق، كانت هناك محاولات لزرع أعضاء خنزير في بشر، مثل زرع قلوب وكلى، لكن لم يعش أي من المتلقين أكثر من شهرين. وتعد حالة توانا لوني هي الأولى من نوعها في البقاء على قيد الحياة بعد مرور هذه المدة الطويلة.



عملية الزراعة هذه هي جزء من الأبحاث التي تركز على استخدام الأعضاء الحيوانية كبديل للأعضاء البشرية في حالات الطوارئ. ويتم تعديل الخنازير وراثيًا لتقليل احتمالية رفض جهاز المناعة للعضو المزروع.

روسيا اليوم