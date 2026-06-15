بغداد تهتز على وقع حادثة مأساوية

الوكيل الإخباري- شهدت العاصمة العراقية بغداد حادثة مأساوية، بعدما أقدمت شابة في أواخر العشرينيات على إلقاء نفسها برفقة طفلها من الطابق الرابع في عمارة سكنية بمنطقة الغزالية غرب المدينة، في ظروف لا تزال غامضة.

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وأسفر الحادث عن وفاة الطفل، البالغ نحو 6 أعوام، فيما أُصيبت الأم بجروح خطيرة ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.