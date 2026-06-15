بغداد تهتز على وقع حادثة مأساوية

وأسفر الحادث عن وفاة الطفل، البالغ نحو 6 أعوام، فيما أُصيبت الأم بجروح خطيرة ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وسط تزايد ملحوظ في حوادث الانتحار بالعراق خلال السنوات الأخيرة، وفق تقارير رسمية.
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