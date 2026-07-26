بقرة بمظهر غريب تثير ضجة واسعة في الصين - فيديو

وانتشر مقطع فيديو للبقرة في مدينة لياويوان بمقاطعة جيلين، حيث ظهرت داخل حظيرتها، ما دفع كثيرين للاعتقاد بأنها تمتلك ساقًا إضافية.
وأوضح مالك البقرة أن الفيديو حظي بانتشار كبير، وتلقى عروضًا مالية مرتفعة لشرائها بسبب شكلها النادر، دون أن يوضح سبب ظهور النتوء أو ما إذا كانت تعاني أي مشكلات صحية. وأثارت حالتها فضول المتابعين، لتصبح من أكثر القصص تداولًا في الصين خلال الأيام الماضية.
Viral olan görüntülerin ardından çiftçi, ineği satın almak isteyenlerden yüksek meblağlarda teklifler aldı. pic.twitter.com/CA1WlV4NpJ
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