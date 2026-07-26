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بقرة بمظهر غريب تثير ضجة واسعة في الصين - فيديو

wde
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 01:25 م

الوكيل الإخباري-   أثارت بقرة في شمال شرقي الصين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدت وكأنها تمتلك خمس أرجل بسبب نتوء بارز على رأسها يشبه الحافر، ما منحها مظهرًا غير مألوف.

وانتشر مقطع فيديو للبقرة في مدينة لياويوان بمقاطعة جيلين، حيث ظهرت داخل حظيرتها، ما دفع كثيرين للاعتقاد بأنها تمتلك ساقًا إضافية.

وأوضح مالك البقرة أن الفيديو حظي بانتشار كبير، وتلقى عروضًا مالية مرتفعة لشرائها بسبب شكلها النادر، دون أن يوضح سبب ظهور النتوء أو ما إذا كانت تعاني أي مشكلات صحية. وأثارت حالتها فضول المتابعين، لتصبح من أكثر القصص تداولًا في الصين خلال الأيام الماضية.

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