بقعة وردية غامضة تثير الجدل في سماء السعودية.. وخبراء يوضحون التفسير - صور

الوكيل الإخباري- شهدت سماء المملكة العربية السعودية ظهور بقعة لامعة باللون الوردي والبنفسجي، أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات بشأن طبيعتها.

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الفلكي السعودي ملهم هندي رجّح أن الظاهرة ناتجة عن اعتراض صاروخ باليستي خارج الغلاف الجوي، في حين أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهره أن الظاهرة تكررت سابقًا، مرجحًا أنها قد تكون ناتجة عن أبخرة لعناصر كيميائية مثل الباريوم والسترونتيوم تُستخدم في تجارب علمية لدراسة الغلاف الجوي، أو نتيجة احتراق صاروخ أو بقايا أقمار صناعية.



وأكد أبو زاهره أن البقعة ثابتة ولم تُصدر صوتًا، وتلاشت تدريجيًا، مشددًا على أن الظاهرة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة لتحديد سببها بدقة.

ماتم مشاهدة شمالا عبارة عن اعتراض صاروخ بالستي خارج الغلاف الغازي pic.twitter.com/JHJTNwZfRl July 1, 2025