بقيمة 10 ملايين دولار.. ما سر حقيبة زوجة جيف بيزوس الأسطورية؟ (صور)

الوكيل الإخباري- ظهرت لورين سانشيز، زوجة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، بإطلالة أنيقة ورياضية في شوارع نيويورك نهاية الأسبوع، حاملة حقيبة "بيركن" الفاخرة من Hermès باللون الأسود، في أول ظهور علني للثنائي بعد زفافهما الفاخر في مدينة البندقية الشهر الماضي.

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وأصبحت حقيبة "بيركن" بمثابة علامة مميزة لإطلالات سانشيز، حيث تتكرر في معظم مناسباتها. وتأتي هذه الإطلالة بالتزامن مع تقارير إعلامية تشير إلى أن سانشيز ربما كانت من بين المهتمين بشراء النسخة الأولى الأصلية من "بيركن"، التي بيعت في مزاد "سوذبي" بباريس مقابل 10.1 مليون دولار، وهو رقم قياسي.



وبحسب الشائعات، فإن كريس جينر، والدة كيم كارداشيان، تواصلت أيضًا مع دار المزادات بشأن الحقيبة، إلا أن لم يُؤكد تقديم أي منهما عرضًا رسميًا.



حقيبة بيركن: رمز الفخامة منذ 1984

النسخة الأولى من هذه الحقيبة صُممت خصيصًا للممثلة البريطانية جين بيركن، واحتوت على الأحرف الأولى من اسمها، وبدأ المزاد عليها بسعر يفوق المليون دولار، ليُحسم البيع خلال عشر دقائق فقط لصالح جامع تحف ياباني.



حضور لافت في باريس أيضًا

وقبل ظهورها في نيويورك، شوهدت سانشيز الأسبوع الماضي في باريس برفقة مشاهير مثل ليوناردو دي كابريو وشون بين، حيث ارتدت فستانًا جلديًا أحمر قصيرًا، وأكملت إطلالتها بحقيبة بيركن أخرى. كما حضرت عرض بالنسياغا للهوت كوتور، قبل أن تتجه مع بيزوس إلى مؤتمر صن فالي المخصص لروّاد الإعلام والتكنولوجيا، والذي يُعرف باسم "المخيم الصيفي للمليارديرات".







