 
الخميس 2024-09-26 05:20 م
 
 

بلا تفسير.. طائرة أمريكية تعود لمطار إقلاعها بعد 9 ساعات طيران

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-09-2024 03:23 م

الوكيل الإخباري-   أصيب الركاب على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بالذهول، بعد أن وجدوا الطائرة قد غيّرت مسارها عائدةً لمطار إقلاعها، في رحلة طيران استمرت 9 ساعات ذهاباً وإياباً، دون تقديم أي تفسير للمسافرين.

اضافة اعلان


وفي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وثّقت إحدى الراكبات، والتي تُدعى جيمين لي (41 عاماً)، تفاصيل الدوران الجوي للطائرة، الذي وقع في السابع من سبتمبر (أيلول) على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 281، المتجهة من دالاس بولاية تكساس إلى سيول في كوريا الجنوبية. وأدرجت الراكبة لقطات لشاشة مسند الرأس، التي تُظهر مسار رحلة الطائرة أثناء سفرها عبر الولايات المتحدة المتجاورة وجزء من المحيط الهادئ، قبل أن تستدير وتتجه إلى تكساس.


وقالت جيمين لي في تعليقها على الفيديو: "تحتاج الخطوط الجوية الأمريكية إلى درس في التواصل الفعال"، موضحة أن أفراد الطاقم لم يقدموا "أي تفسير" لإلغاء الرحلة المتجهة إلى مطار إنتشون الدولي. ووفّرت شركة الطيران للركاب أماكن إقامة ليلية بالقرب من مطار دالاس فورت وورث الدولي، وغادرت طائرة بديلة إلى كوريا في اليوم التالي، 8 سبتمبر (أيلول).


وفي تصريح لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أوضحت "لي" أن التفسير الوحيد الذي قُدم لاحقاً هو أن "الطيار قال إن الجانب الأيمن من الحمامات لا يعمل". وبعد إثارة الجدل بسبب الرحلة، أصدرت الخطوط الجوية الأمريكية بياناً، قالت فيه إنه "في السابع من سبتمبر، عادت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 281 التي كانت تقل ركاباً من دالاس فورت وورث (DFW) إلى سيول (ICN) إلى دالاس فورت وورث، بسبب مشكلة في الصيانة".


وأضافت: "هبطت الطائرة بسلام وبدون أي حوادث في دالاس فورت وورث، وتم إخراج الطائرة من الخدمة ليتم فحصها بواسطة فريق الصيانة لدينا. لا نريد أبداً تعطيل خطط سفر عملائنا، ونعتذر عن الإزعاج".

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش ينفذ إنزالًا جويًا لمساعدات غذائية في جنوب قطاع غزة

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين

عربي ودولي 4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تصدر بياناً بشأن حادثة اختناق 36 طالباً في مدرسة خاصة

غزة

فلسطين 39 شهيدا و86 مصابا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

تعبيرية

تكنولوجيا مُفاجأة لمُستخدمي "ريديت".. إتاحة الترجمة الآلية في 35 موقعاً جديداً

قصف عنيف على غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,534 والاصابات إلى 96,092 منذ بدء العدوان

من المصدر

أخبار محلية اللجنة العربية المكلفة بالتحرك لوقف الحرب على غزة تلتقي غوتيريش

الأستاذ الدكتور هاشم السلعوس

خاص بالوكيل "إعلام اليرموك" تودع احد أعمدتها الدكتور هاشم السلعوس



 


الأكثر مشاهدة