بلا تفسير.. طائرة أمريكية تعود لمطار إقلاعها بعد 9 ساعات طيران

الوكيل الإخباري- أصيب الركاب على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بالذهول، بعد أن وجدوا الطائرة قد غيّرت مسارها عائدةً لمطار إقلاعها، في رحلة طيران استمرت 9 ساعات ذهاباً وإياباً، دون تقديم أي تفسير للمسافرين.

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وفي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وثّقت إحدى الراكبات، والتي تُدعى جيمين لي (41 عاماً)، تفاصيل الدوران الجوي للطائرة، الذي وقع في السابع من سبتمبر (أيلول) على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 281، المتجهة من دالاس بولاية تكساس إلى سيول في كوريا الجنوبية. وأدرجت الراكبة لقطات لشاشة مسند الرأس، التي تُظهر مسار رحلة الطائرة أثناء سفرها عبر الولايات المتحدة المتجاورة وجزء من المحيط الهادئ، قبل أن تستدير وتتجه إلى تكساس.



وقالت جيمين لي في تعليقها على الفيديو: "تحتاج الخطوط الجوية الأمريكية إلى درس في التواصل الفعال"، موضحة أن أفراد الطاقم لم يقدموا "أي تفسير" لإلغاء الرحلة المتجهة إلى مطار إنتشون الدولي. ووفّرت شركة الطيران للركاب أماكن إقامة ليلية بالقرب من مطار دالاس فورت وورث الدولي، وغادرت طائرة بديلة إلى كوريا في اليوم التالي، 8 سبتمبر (أيلول).



وفي تصريح لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أوضحت "لي" أن التفسير الوحيد الذي قُدم لاحقاً هو أن "الطيار قال إن الجانب الأيمن من الحمامات لا يعمل". وبعد إثارة الجدل بسبب الرحلة، أصدرت الخطوط الجوية الأمريكية بياناً، قالت فيه إنه "في السابع من سبتمبر، عادت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 281 التي كانت تقل ركاباً من دالاس فورت وورث (DFW) إلى سيول (ICN) إلى دالاس فورت وورث، بسبب مشكلة في الصيانة".



وأضافت: "هبطت الطائرة بسلام وبدون أي حوادث في دالاس فورت وورث، وتم إخراج الطائرة من الخدمة ليتم فحصها بواسطة فريق الصيانة لدينا. لا نريد أبداً تعطيل خطط سفر عملائنا، ونعتذر عن الإزعاج".