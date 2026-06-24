بلجيكا.. رحلة سباحة تنتهي بكارثة

الوكيل الإخباري- لقي قاصران يبلغان من العمر 17 عامًا حتفهما، مساء أمس الثلاثاء، أثناء السباحة في بحيرة اصطناعية شرق بلجيكا، بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد، وفق ما أعلنت النيابة العامة في لييج.

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ووقعت الحادثة بعدما حاول خمسة شبان السباحة في "البحيرة الزرقاء" رغم حظر السباحة المفروض فيها، ولم يتمكن اثنان منهم من العودة إلى الشاطئ.



وأكدت النيابة فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، فيما أشار القاضي المناوب إلى أن حظر السباحة كان واضحًا في الموقع.