بلجيكا.. رحلة سباحة تنتهي بكارثة

ووقعت الحادثة بعدما حاول خمسة شبان السباحة في "البحيرة الزرقاء" رغم حظر السباحة المفروض فيها، ولم يتمكن اثنان منهم من العودة إلى الشاطئ.
وأكدت النيابة فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، فيما أشار القاضي المناوب إلى أن حظر السباحة كان واضحًا في الموقع.
وتشهد بلجيكا، شأنها شأن عدد من دول أوروبا الغربية، موجة حر تجاوزت خلالها درجات الحرارة 30 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها إلى مستويات قياسية خلال الأيام المقبلة.
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