 
الثلاثاء 2024-12-31 05:30 م
 

بلد أوروبي سيحتفل بألعاب نارية "صامتة".. لهذا السبب

من احتفالات رأس السنة في اليونان سابقا
من احتفالات رأس السنة في اليونان سابقا
الثلاثاء، 31-12-2024 03:53 م
الوكيل الإخباري- من المقرر أن يتم في وقت لاحق، الثلاثاء، إطلاق نوع جديد من الألعاب النارية "الصامتة" في سماء اليونان وقبرص، ضمن العروض المقررة مساء الثلاثاء للاحتفال بالعام الجديد.اضافة اعلان


ويتم الإشادة بـ "الألعاب النارية الصامتة" لكونها أكثر صداقة للبيئة وأكثر لطفا مع الحيوانات، وذلك سواء كانت حيوانات أليفة أو ضالة، بالإضافة إلى الطيور، التي من الممكن أن تصاب بالذعر بسبب دوي الألعاب النارية العادية.

وأفادت إدارة مدينة ليماسول الساحلية القبرصية بأن الألعاب النارية الصامتة لا تزال تُظهر مجموعة كاملة من المؤثرات الضوئية الشائعة، ولكن بدون التلوث الضوضائي للألعاب النارية التقليدية.

ومن المقرر أن يتم في أثينا، استخدام طائرات بدون طيار أيضا لإضفاء مؤثرات في السماء، بالإضافة إلى الألعاب النارية الصامتة.

وقال منظمو العروض إن الألعاب النارية تحتوي على مواد أقل سمية، وبالتالي فهي أكثر صداقة للبيئة.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية اتفاقيتان بين "جائزة الحسن للشباب" و"دار الإحسان"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تعلن عن الدفعة الثانية من مرشحي قروض إسكان المعلمين

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" تمنح الحمادشة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة

شعار القوات المسلحة الأردنية

شؤون برلمانية مذكرة نيابية لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

مصفاة بترول

أخبار محلية نظام جديد لترخيص أنشطة المشتقات البترولية

وزارة الاستثمار

أخبار محلية إقرار نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على 12 مروجاً وتاجراً للمخدرات من بينهم مصنفان خطران

محطة محروقات

أخبار محلية الحكومة ترفع سعر الديزل والبنزين 90



 




الأكثر مشاهدة