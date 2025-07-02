بلد عربي يقلص ساعات العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن المحافظة، تقرر أن تنتهي ساعات الدوام في المؤسسات الحكومية عند الساعة الواحدة ظهرًا، على أن يستمر هذا التوقيت الجديد حتى إشعار آخر.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع اقتراب درجات الحرارة في المحافظة من 50 درجة مئوية، في أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ عقود، ما أثر على مختلف مناحي الحياة.
وتشهد البصرة تراجعًا كبيرًا في منسوب وكميات مياه الأنهار التي تغذيها، خاصة نهري دجلة والفرات، اللذين يلتقيان في شط العرب، مما تسبب في موجة جفاف وملوحة في مياه الشط.
وكان العراق في السابق غنيًا بموارد المياه، حيث يمر نهرا دجلة والفرات من شمال البلاد إلى جنوبها، لكن منسوبهما شهد تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وبلغ ذروته هذا العام.
وتصنف الأمم المتحدة العراق ضمن البلدان الخمسة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية عالميًا، مع تأثيرات اقتصادية ملحوظة على قطاعات الزراعة والبيئة والصحة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للبلاد.
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