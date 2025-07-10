بماء زمزم والورد .. بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة

11:52 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737572 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت مكة المكرمة، اليوم الخميس، مراسم غسل الكعبة المشرفة، بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. اضافة اعلان





وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قام الأمير بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد؛ وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبللة بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وقد انطلقت، أمس الأربعاء، مراسم غسل الكعبة المشرفة في مرحلتها الأولى من خلال رفع ستارة باب الكعبة المشرفة، استعدادًا للمرحلة الرئيسة وهي غسل الكعبة المشرفة التي تمت فجر اليوم الخميس وفق أحدث المعايير.



وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن تطهير وتعظيم البيت العتيق ورعايته وصيانته والاهتمام به نهج ثابت وراسخ، مؤكدة أن الهيئة سخّرت كل إمكاناتها لمناسبة غسل الكعبة المشرفة، مدعومة بالكوادر الفنية والهندسية لمد سلم الكعبة، وحشدت طاقاتها بما يليق بقدسية الكعبة المشرفة ومكانتها الراسخة في قلوب المسلمين.



ويُذكر أن مراسم غسل الكعبة تبدأ أولًا بكنس أرضية الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تُجلب الأواني النحاسية التي مُزج فيها ماء زمزم بطيب الورد الفوّاح والدهن المعتق والعود الفاخر، وتُبلل بها قطع قماشية لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل، ثم تُغسل الأعمدة الثلاثة داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، عقب ذلك يتم تجفيفها بقطع قماشية ذات مسكات خشبية، وأخيرًا يتم تطييب الجدران بأحدث الأدوات لتغطي كامل مساحة الكعبة المشرفة.