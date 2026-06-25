الخميس 2026-06-25 08:18 ص

بمظهره المرعب.. مشجع تركي يخطف الأنظار في المونديال

بمظهره المرعب.. مشجع تركي يخطف الأنظار في المونديال
مشجع تركي يخطف الأنظار في المونديال
 
الخميس، 25-06-2026 07:10 ص
الوكيل الإخباري-   خطف المشجع التركي نجدت أولشرمان، المعروف بلقب "عودي نيكو"، الأنظار عبر الشاشات العالمية خلال مباراتي بلاده ضد أستراليا وباراغواي في كأس العالم 2026، وذلك بمظهره الغريب المتمثل ببشرة سوداء قاتمة ولحية بيضاء ناصعة.اضافة اعلان


وأوضحت وسائل إعلام تركية أن هذا المظهر يعود لوفائه الشديد لناديه "بشيكتاش"، حيث جسّد ألوانه (الأسود والأبيض) على وجهه، وهو ما تناقض تمامًا مع طبيعة عمله كصائغ مجوهرات ورجل شرطة سابق.

وأفردت الصحافة الدولية، مثل "لادبايبل" البريطانية و"تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، مساحات لقصته، مشبهةً مظهره بشخصيات أفلام الرعب، ومؤكدةً أنه يعكس شغفًا كرويًا خالصًا.
 
 


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