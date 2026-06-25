بمظهره المرعب.. مشجع تركي يخطف الأنظار في المونديال

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن هذا المظهر يعود لوفائه الشديد لناديه "بشيكتاش"، حيث جسّد ألوانه (الأسود والأبيض) على وجهه، وهو ما تناقض تمامًا مع طبيعة عمله كصائغ مجوهرات ورجل شرطة سابق.
وأفردت الصحافة الدولية، مثل "لادبايبل" البريطانية و"تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، مساحات لقصته، مشبهةً مظهره بشخصيات أفلام الرعب، ومؤكدةً أنه يعكس شغفًا كرويًا خالصًا.
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