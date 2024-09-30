بمقعدين شاغرين.. مركبة سبيس إكس تصل محطة الفضاء الدولية

الوكيل الإخباري- وصلت مركبة فضائية تقل على متنها رائد فضاء أمريكي ورائد فضاء روسي، بالإضافة إلى مقعدين شاغرين، إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأحد.

اضافة اعلان



وانطلق رائد الفضاء التابع لـ ناسا ، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف، يوم السبت من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية. وكانت المركبة دراغون، التي تشغلها شركة سبيس إكس، وهي شركة خاصة أسسها الملياردير إيلون ماسك، تحتوي على مقعدين شاغرين.



وكان من المقرر في البداية أن تشارك رائدتا الفضاء زينا كاردمان وستيفاني ويلسون في مهمة سبيس إكس كرو-9 التابعة لناسا.



ومع ذلك، تخلتا عن مقعديهما من أجل استيعاب الرائدين سوني ويليامز وباري ويلمور، واللذين علقا في محطة الفضاء الدولية بسبب مشاكل تقنية في مركبة ستارلاينر التي أنتجتها شركة بوينغ.



وكان من المقرر أن تستمر إقامتهما لمدة أسبوع، لكن من المتوقع أن يبقيا على متن محطة الفضاء الدولية حتى فبراير (شباط) 2025 على الأقل، إلى جانب هاوج وغوربونوف.