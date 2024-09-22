بمكونات بسيطة .. طريقة عمل "المرتديلا" في المنزل

الوكيل الإخباري- مع بداية العام الدراسي، تهتم ربات البيوت بمعرفة أسرار وتركيبات طريقة عمل "المرتديلا" في البيت بطعم مثل المطاعم، للتنويع في السندوتشات التي يأخذها الصغار في «اللانش بوكس»، وفي الوقت ذاته تعتبر عنصرًا أساسيًا في وجبة الإفطار.

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وفي السطور التالية، تعرفي على الطريقة والمقادير للمرتديلا على خطى الشيف سالي فؤاد، عبر «سي بي سي» سفرة.



طريقة عمل المرتديلا:

3 أوراك دجاج مفرومة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

3 ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمة أو المطبوخة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

رشة صغيرة من الحبهان المطحون.

رشة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

كوب من شرائح الزيتون الأخضر أو الأسود حسب الرغبة.



طريقة تحضير المرتديلا:

اخلطي أوراك الدجاج المفرومة مع جميع التوابل في الخلاط الكهربائي.

تُضاف المكونات التالية بالتدريج: البيض، ملعقة من العسل، الجبنة الكريمي أو المطبوخة، الدقيق، الزيت، إلى باقي الخليط داخل الخلاط.



اخفقي الخليط بشكل جيد، لحين امتزاج المقادير ووصولها إلى عجينة ناعمة الملمس.



ضعي الخليط على قطعة من ورق الزبدة، ووزعي عليه شرائح الزيتون بالتساوي، وبعد ذلك لفي ورق الزبدة على شكل أسطواني.



لفي المرتديلا في قطعة من ورق القصدير أو الألومنيوم.



ضعي المرتديلا في صينية بها ماء مغلي، وادخليها إلى الفرن لمدة ساعة ونصف.



اخرجي المرتديلا من الفرن بعد التأكد من اكتمال النضج.



ضعي المرتديلا على رخامة المطبخ حتى تبرد تمامًا.



احفظي المرتديلا في الثلاجة، ويستخدم حسب الحاجة.