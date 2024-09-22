بمكونات بسيطة .. طريقة عمل "المرتديلا" في المنزل

طريقة عمل المرتديلا:
3 أوراك دجاج مفرومة.
ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
2 بيضة.
2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
3 ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمة أو المطبوخة.
ربع كوب من الزيت.
ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
ملعقة صغيرة من البابريكا.
ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
ملعقة صغيرة من الملح.
رشة صغيرة من جوزة الطيب.
رشة صغيرة من الحبهان المطحون.
رشة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
كوب من شرائح الزيتون الأخضر أو الأسود حسب الرغبة.
طريقة تحضير المرتديلا:
اخلطي أوراك الدجاج المفرومة مع جميع التوابل في الخلاط الكهربائي.
اخفقي الخليط بشكل جيد، لحين امتزاج المقادير ووصولها إلى عجينة ناعمة الملمس.
ضعي الخليط على قطعة من ورق الزبدة، ووزعي عليه شرائح الزيتون بالتساوي، وبعد ذلك لفي ورق الزبدة على شكل أسطواني.
لفي المرتديلا في قطعة من ورق القصدير أو الألومنيوم.
ضعي المرتديلا في صينية بها ماء مغلي، وادخليها إلى الفرن لمدة ساعة ونصف.
اخرجي المرتديلا من الفرن بعد التأكد من اكتمال النضج.
ضعي المرتديلا على رخامة المطبخ حتى تبرد تمامًا.
احفظي المرتديلا في الثلاجة، ويستخدم حسب الحاجة.
-
أخبار متعلقة
-
رجل يعثر على قذيفة مدفعية أثناء سيره على الكورنيش في ألمانيا
-
برنامج تلفزيوني يقود الشرطة للقبض على تركي قتل والدته قبل 18 عاما
-
جريمة بشعة في سوريا.. ذبح حفيديه وافتعل حريقا لتضليل الشرطة
-
الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة
-
"لص البنوك الملثم " في قبضة السلطات التونسية
-
مادة تنبعث من ثقب أسود طوله 23 مليون سنة
-
لعبة غميضة تنتهي بمأساة في ناميبيا .. وفاة أربعة أطفال داخل ثلاجة
-
قطة تنقذها قلوب المارة.. مشهد إنساني في تركيا