بملامح تشبه جده.. أول ظهور لحفيد دونالد ترامب ذي الأصول العربية (صور)

الصور، التي نُشرت عبر إنستجرام، أظهرت ملامح الطفل بوضوح، ولفتت الأنظار بسبب الشبه الكبير مع جده ترامب، خصوصًا في العيون وتعبيرات الوجه، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.
يُعد ألكساندر الحفيد الـ11 لترامب، وأول أبناء تيفاني، التي أبقت حملها وولادتها بعيدين عن الإعلام. ويأتي هذا الظهور بعد زواجها من بولوس في أواخر 2022، في حفل فاخر أقيم بمنتجع "مار إيه لاجو".
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