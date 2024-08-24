بملعقة واحدة بالغسالة.. تخلصي من البقع الصفراء على الملابس خلال دقائق

الليمون
في الغسالة، يمكنكِ إضافة عصير الليمون إلى الغسيل مع المنظف، ثم تشغيل دورة الغسيل كاملة، واغسلي الملابس كالمعتاد. يجب استخدام الليمون خلال دورة الغسيل للملابس البيضاء فقط، لا تستخدمي عصير الليمون مع الملابس الملونة، لأنه قد يؤدي إلى تبييضها وبهتان ألوانها الزاهية.
الأسبرين المطحون
اطحني 4 أقراص من الأسبرين وأضيفيها إلى مسحوق الغسيل، واخلطيها مع الماء الساخن حتى يتكون معجون. افركي المعجون على البقعة واتركيه قليلاً، ثم اغسلي الملابس كالمعتاد في دورة الماء الساخن. فقد أثبتت المواد الموجودة في الأسبرين فعاليتها الكبيرة في التخلص من البقع الصفراء وإعادة اللون الزاهي للملابس.
الخل
الخل الأبيض يزيل البقع الصعبة، لذا يمكنكِ إضافة كوب منه إلى الغسالة أثناء دورة الشطف، لكن تجنبي استخدام الخل مع مبيض الملابس، لأنه قد ينتج أبخرة ضارة. كما أن الخل يعمل على تنعيم الأقمشة بشكل فعال.
المصدر : الوطن
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