بملعقة واحدة بالغسالة.. تخلصي من البقع الصفراء على الملابس خلال دقائق

الوكيل الإخباري- القضاء على البقع والإصفرار من الملابس يعد أزمة كبيرة تواجه العديد من ربات البيوت، بسبب صعوبة التخلص منها وإمكانية بقائها لفترات طويلة، مما قد يؤدي إلى تلف الملابس في بعض الأحيان والاستغناء عن ارتدائها مرة أخرى. ومع ذلك، يمكن القضاء عليها دون عناء من خلال اتباع بعض الحيل، التي نستعرضها في السطور التالية بحسب ما أوضحه موقع «Good Housekeeping».

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الليمون

في الغسالة، يمكنكِ إضافة عصير الليمون إلى الغسيل مع المنظف، ثم تشغيل دورة الغسيل كاملة، واغسلي الملابس كالمعتاد. يجب استخدام الليمون خلال دورة الغسيل للملابس البيضاء فقط، لا تستخدمي عصير الليمون مع الملابس الملونة، لأنه قد يؤدي إلى تبييضها وبهتان ألوانها الزاهية.



الأسبرين المطحون

اطحني 4 أقراص من الأسبرين وأضيفيها إلى مسحوق الغسيل، واخلطيها مع الماء الساخن حتى يتكون معجون. افركي المعجون على البقعة واتركيه قليلاً، ثم اغسلي الملابس كالمعتاد في دورة الماء الساخن. فقد أثبتت المواد الموجودة في الأسبرين فعاليتها الكبيرة في التخلص من البقع الصفراء وإعادة اللون الزاهي للملابس.