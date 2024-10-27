 
الأحد 2024-10-27 09:34 ص
 

بمليون دينار عراقي.. بقرة نادرة معروضة للبيع في السليمانية

البقرة المعروضة للبيع
البقرة المعروضة للبيع
الأحد، 27-10-2024 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   عرض راعي أبقار في محافظة السليمانية شمال العراق بقرة نادرة بثلاث أرجل للبيع، ما أثار دهشة الحاضرين وجذب آخرين من كل مكان لتصويرها ورؤيتها.

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ورغم توالي عروض شرائها، التي وصلت إلى مليون دينار عراقي، بقي صاحب البقرة متمسكاً بسعر أعلى، مؤكداً أن هناك من سيشتريها لندرتها، وليس من أجل لحمها.


وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال أحد بائعي المواشي في السوق: "هذه أول مرة أشاهد فيها بقرة بثلاث أرجل. رأيت سابقاً أبقاراً بخمسة أرجل وأخرى برجل قصيرة، لكن لم أصادف مثل هذه البقرة."


وأضاف أن سعرها وصل إلى مليون دينار، وهو أعلى من سعر الأبقار العادية بحوالي 200 ألف دينار، إلا أن صاحبها يرفض بيعها بهذا المبلغ، ويطلب مليون و300 ألف دينار. ويُعتبر هذا السعر مرتفعاً بشكل غير عادي، خاصة أن سعر الأبقار العادية في أسواق العراق لا يتجاوز 200 ألف دينار (حوالي 140 دولاراً).

 

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