بمناسبة عيد الأضحى.. نصائح لاختيار اللحوم الطازجة وطهيها بطريقة صحية

الوكيل الإخباري- مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام الناس بكيفية اختيار اللحوم الطازجة بشكل سليم وآمن، حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم، في ظل تنوع موائد العيد التي تكثر فيها اللحوم الحمراء. ويستعين الكثيرون بخبراء التغذية والجزارين لمعرفة المواصفات الصحية للحوم، وطرق الطهي المناسبة، والكميات الآمنة للاستهلاك.

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وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة سحر خيري، عميدة المعهد القومي المصري للتغذية، في تصريحات خاصة لموقع "العربية.نت" و*"الحدث.نت"*، أهم النصائح المتعلقة باختيار اللحوم الطازجة وطرق الطهي الصحي خلال عيد الأضحى.



✅ اختيار اللحوم الطازجة

قالت خيري: "عند شراء اللحوم، يجب التأكد من توافر مواصفات الجودة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، وأهمها أن يكون اللحم متماسكًا وليس رخوًا، وأن يميل لونه إلى الأحمر الفاتح، كما يجب أن تكون رائحته طبيعية، خالية من أي روائح غريبة أو منفرة".



وأشارت إلى أنه في حال شراء ذبيحة كاملة، "يجب التأكد من أنها جاءت من مصدر موثوق، وأن تكون خاضعة للفحص من طبيب بيطري للتأكد من خلوها من الأمراض وسلامتها للاستهلاك الآدمي".



🍲 طرق الطهي الصحية والكميات المناسبة

أوضحت خيري أن "من الأفضل طهي اللحوم بالسلق أو الشوي، لأن هاتين الطريقتين تساعدان على التخلص من الدهون الزائدة، وتقللان من العبء على الجهاز الهضمي".

وأضافت: "الاعتدال في تناول اللحوم ضروري، ويجب تحديد الكمية وفقًا لاحتياجات كل فرد بحسب العمر والوزن ومستوى النشاط البدني، لتفادي الشعور بالتخمة أو عسر الهضم".



⚠️ تحذيرات وزارة الصحة المصرية

من جهتها، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية إرشادات توعوية للمواطنين حول كيفية اختيار اللحوم الآمنة في عيد الأضحى، وأوصت باختيار اللحوم ذات اللون الوردي والقوام المتماسك، والابتعاد عن اللحوم ذات الروائح الغريبة أو الملمس اللزج، لأنها قد تكون مؤشرًا على فسادها.



كما أكدت الوزارة أن الدهون الصحية تكون بيضاء وناعمة، خصوصًا في مناطق مثل الحوض والبطن، أما الدهون المائلة للاصفرار فقد تشير إلى تدهور جودة اللحم، خصوصًا في الأبقار.



وشددت على أهمية فحص المظهر الخارجي للذبيحة، والتأكد من سلامة الأعضاء الداخلية وخلوها من البقع أو التغيرات غير الطبيعية، إضافة إلى التحقق من وجود ختم المجزر الرسمي لضمان صلاحية اللحم للاستهلاك الآدمي.