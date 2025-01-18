بهذه الحالة.. سخان المياه وغلاية المياه يزيدان استهلاك الكهرباء

الوكيل الإخباري- أصبح العالم أجمع يعاني من زيادة في الأسعار على جميع الأصعدة، ولعل قطاع الكهرباء هو أبرز القطاعات التي شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لذا بدأ العالم يبحث عن حلول لتقليل حجم استخدام الكهرباء.



وهناك بعض الأجهزة الإلكترونية التي يجب أن نسترشد في استهلاكها، حتى لا نتفاجأ بزيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء نهاية كل شهر، خاصة داخل المنازل، حيث يوجد العديد من الأجهزة الكهربائية المختلفة التي لا يستغنى عن استخدامها كل بيت مصري.



أولاً،التكييف والدفاية، يستخدم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاص بك أكبر قدر من الطاقة من أي جهاز أو نظام آخر، حيث يستهلك بمفرده نسبة 46% من متوسط استهلاك الطاقة بالمنزل، ويمكن أن تستخدم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حوالي 28-63 كيلو واط في الساعة الواحدة، مما ينتج عنه حوالي من 850-1,950 كيلو واط في الشهر.



أيضًا، أجهزة تسخين المياه تستخدم قدرًا كبيرًا من الطاقة، حيث يمكن لسخان المياه أن يستهلك ما يصل إلى 13.5 كيلو واط في الساعة يوميًا، أو 405 كيلو واط شهريًا، وهو مستخدم آخر كبير للكهرباء في المنزل.



ويعتقد البعض أن وضع فيشة السخان في الكهرباء وعدم استخدام المياه الساخنة لا يجعل الجهاز يستهلك كهرباء، ولكن في الحقيقة هذا يزيد من اسهتلاك السخان للمياه حيث بعد أن تبرد المياه في السخان ، يعاود تسخينها مرة أخرى تلقائيًا، ومن الأفضل لتقليل الاستهلاك أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

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أما غلاية المياه،، فهي أيضًا واحدة من أبرز الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بصورة عالية جدًا، ولها أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء، وتتسبب في رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.



لذا عليك عدم تشغيلها في المنزل بصورة مستمرة إذا كنت لا تحتاجه بشكل كبير، وعليك أيضًا عدم ترك فيشة الغلاية في الكهرباء إذا كنت لا تستخدمه، وضعها فقط وقت الاستخدام لان ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء .



