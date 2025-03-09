بوزن تريليون طن .. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك ويهدد بكارثة كبرى

وتحرك أكبر جبل جليدي في العالم من مكانه وبدأ ينجرف بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية، وهي جزيرة بريطانية نائية، مما يهدد بكارثة كبرى ناجمة عن التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.
وقالت جريدة ديلي ميل البريطانية، في تقرير لها، إن هذا الجبل الجليدي يبلغ حجمه ضعف حجم العاصمة البريطانية لندن وما حولها، وهو ما يعني أن انجرافه وتحركه من مكانه قد يشكل تحولًا استراتيجيًا في مجال التغير المناخي الذي يقلق العلماء في العالم.
وبحسب التقرير، فإن كتلة الجليد، التي تزن ما يقرب من تريليون طن، والمعروفة باسم (A23a)، استقرت على الجرف القاري للإقليم البريطاني في الخارج، في جنوب المحيط الأطلسي، والذي يُعَد موطنًا للفيلة البحرية، والفقمة، وطيور البطريق الملكية، والطيور الفريدة.
وقالت هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية (BAS) إن "الجبل الجليدي العملاق" انفصل عن جرف فيلشنر الجليدي في القارة القطبية الجنوبية عام 1986، ثم ظل راكدًا على قاع بحر ويديل لأكثر من 30 عامًا.
ومنذ عام 2020، كان الجبل الجليدي ينجرف مع تيارات المحيط الجنوبي نحو جورجيا الجنوبية، ومع ارتفاع درجة حرارة المياه، وحركة الأمواج، والمد والجزر، من المتوقع أن يتفكك إلى جبال جليدية أصغر ويذوب في النهاية.
وتقول "ديلي ميل" إن سفن الصيد في تلك المنطقة قد تواجه ظروفًا "خطرة محتملة" بسبب الجبال الجليدية الأصغر، لكن العلماء أشاروا إلى أن العناصر الغذائية الناتجة عن جنوح وذوبان الجبل الجليدي الضخم قد تعزز الحياة البحرية في المنطقة، بما في ذلك طيور البطريق والفقمة في تلك المنطقة.
وقالت هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي إنها كانت تراقب عن كثب الجبل الجليدي منذ عام 2020، وخاصة منذ عام 2023 عندما خرج من بحر ويديل إلى جنوب المحيط الأطلسي الأوسع.
وأضافت الهيئة أن الجبل الجليدي يوجد حاليًا على الجرف القاري، على بعد حوالي 56 ميلاً (90 كلم) من جورجيا الجنوبية، وأقرب نقطة له على بعد حوالي 45 ميلاً (73 كلم) من الأرض، ولم يتحرك منذ الأول من مارس.
قال الدكتور أندرو مايجرز، عالم المحيطات في هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي:"إذا ظل الجبل الجليدي على الأرض، فلا نتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الحياة البرية المحلية في جورجيا الجنوبية."
وأضاف:"في العقود القليلة الماضية، تفككت الجبال الجليدية العديدة التي سلكت هذا الطريق عبر المحيط الجنوبي بسرعة، وتشتتت ثم ذابت. ومع ذلك، تعطلت مصايد الأسماك التجارية في الماضي، ومع تفكك الجبل الجليدي إلى قطع أصغر، فقد يجعل ذلك عمليات الصيد في المنطقة أكثر صعوبة وخطورة محتملة."
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