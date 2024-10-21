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بولندا.. جثة تسقط من سيارة إلى وسط الشارع

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   بحادثة صادمة وقعت في بولندا، سقطت جثة من سيارة لنقل الموتى وسط الطريق، مما أجبر دار الجنازة على الاعتذار بعد تداول صورة الجثة بشكل واسع عبر القنوات الإعلامية .

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وبحسب ما نقله موقع "مترو" البريطاني عن وسائل إعلام ، أبلغ رجل عن الحادث الذي وقع في أحد شوارع مدينة ستالوا فولا في جنوب شرق بولندا يوم الجمعة الماضي.


وذكر أنه أصيب بصدمة كبيرة لحظة مشاهدته سقوط غطاء بشكل مفاجئ على نافذة سيارته. وعندما انزلق الغطاء، رأى الجثة ملقاة على الطريق، وسيطر عليه الخوف ظناً للوهلة الأولى أنه قد دهس شخصاً بالخطأ.


وتم تداول صورة للجثة ملقاة على معبر للمشاة مخطط باللون الأبيض، مما أثار جدلاً واسعاً بين المعلقين بسبب هذا الخطأ الذي يُعتبر إهانة بحق المتوفي وعائلته.


وسارعت دار الجنازة التي كانت تتولى نقل الجثة إلى إصدار بيان اعتذرت فيه "لكل من شعر بخيبة الأمل والانزعاج من هذا الحدث".


وأرجعت السبب إلى عطل فني في السيارة، وقالت: "نأسف بشدة أن نبلغكم أنه نتيجة لعطل فني غير متوقع في قفل الباب الخلفي لسيارة الجنازة، وقع حدث مؤسف لا يعكس المعايير العالية لشركتنا". وأكدت تكثيف الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع حادثة مماثلة لاحقاً.

 

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gnews

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