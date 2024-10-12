بولندا.. رجل يسرق حصانا كبيرا ويخفيه بمكان غريب !

وأرسلت الشرطة طاقمًا للتحقيق، لكنهم صدموا عندما اكتشفوا أن قصة المتصل قد تم التحقق منها، إذ كان هناك بالفعل حصان كامل النمو يقوده شاب إلى الطوابق العليا من المبنى السكني، ويبدو أنه يتجادل مع الجيران الذين يحاولون إيقافه، وفقًا لـ Oddity Central.
وعلم الضباط لاحقًا أن المواطن الذي لم يذكر اسمه كان يحاول قيادة الحصان إلى شقته في الطابق الثالث، وقد سرقه ويحاول إخفاءه.
ومن الواضح أنه لم يفكر أبداً في مدى وضوح هذه العملية، أو كيف سيحتفظ بفرس كامل النمو في شقته المكونة من غرفتي نوم إذا تمكن من إدخالها من الباب الأمامي.
وقدّر ضباط الشرطة سعر الحصان بنحو 15 ألف زلوتي بولندي، ما يعادل 3800 دولار. وتمكنوا من إعادة الحيوان إلى صاحبه الذي أبلغ بالفعل عن سرقته.
أما المتهم صاحب الـ19 عاماً الذي حاول إخفاء الحصان المسروق في شقته، فقد اتُهم بالسرقة ويخاطر بقضاء ما يصل إلى 5 سنوات خلف القضبان.
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