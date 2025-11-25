"بيتزا النمل" تثير جدلاً في البرازيل… أغلى وجبة تقليدية! فيديو

وأوضح أفراد العائلة إعجابهم الشديد بطعم البيتزا، مشيرين إلى أن النمل المستخدم من نوع موسمي ونادر، ويُعد تقليديًا لدى بعض القبائل والسكان الأصليين، ما يجعل البيتزا من أغلى الأنواع في بعض المناطق البرازيلية.
ويشير خبراء التغذية إلى أن النمل غني بالبروتين والمعادن والمضادات الأكسدة، إضافة إلى الدهون الصحية والكالسيوم والحديد، مما يجعله غذاءً ذا قيمة عالية في بعض الثقافات.
وأثار الفيديو ردود فعل متباينة بين رواد منصات التواصل، فبينما أعرب بعضهم عن الدهشة أو الاشمئزاز، أبدى آخرون فضولهم لتجربة هذه الوجبة الغريبة والمميزة.
