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"بيتزا" تتسبب بمأساة عائلية في الهند

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   تسبّب كره دفين وغيرة بين امرأتين هنديتين من نفس العائلة، باندلاع شجار كبير بدأ برفض توزيع حصص من البيتزا بين أفراد الأسرة، ثم تطوّر إلى إطلاق نار وقوع ضحية واعتقال 4 على ذمة القضية.

وفي التفاصيل، تلقت الشرطة الهندية بلاغاً من مستشفى "جي تي بي" تفيد بأن امرأة تدعى "سعدما" أُحضرت إلى المستشفى مصابة بطلق ناري  ليل  الأربعاء.

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وبحسب موقع "أن دي تي في"، كشف التحقيق الأوّلي أن صهر الضحية زيشان أحضر البيتزا لجميع أفراد الأسرة يوم الأربعاء، وأعطى لكل فرد في الأسرة حصّته، بما في ذلك "سدما"، زوجة شقيقه الأصغر جافيد.



لكن "سعدية" زوجة زيشان، التي كانت على خلاف سابق مع سدما، انزعجت من مشاركة زوجها الطعام مع زوجة أخيها، ما أدى إلى نشوب شجار جديد بين المرأتين حاول زوجيهما فضه. لكن الغيرة المشتعلة بينهما دفعتهما إلى تطوير الشجار بالاستعانة بأشقائهما، ما انتهى بطلقة نارية في بطن سدما.

 


وعلى صوت الرصاص تجمهر الجيران واقتحموا المنزل، فألقوا القبض على أشقاء سعدية وحجزوهم في إحدى الغرف منعاً للفرار بانتظار وصول الشرطة، فيما نُقلت سعدما إلى المستشفى وخضعت لجراحة استخرجت الرصاصة، ووصف الأطباء حالها بالمستقرة.

 

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