الخميس 2025-05-01 05:58 م
 

بيت الرعب.. توقيف زوجين احتجزا أطفالهما 3 سنوات بين القمامة في إسبانيا

المنزل الذي احتجز فيه الطفلان شمال إسبانيا
المنزل الذي احتجز فيه الطفلان شمال إسبانيا
 
الخميس، 01-05-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، أنها أوقفت زوجين ألمانيين يشتبه في أنهما احتجزا أطفالهما لأكثر من ثلاث سنوات في منزل بوضع مزرٍ وصفته وسائل إعلام بـ"بيت الرعب".اضافة اعلان


وأوضحت الشرطة في منطقة أستورياس في شمال غرب إسبانيا خلال مؤتمر صحفي، أن الأطفال، وهم توأمان في الثامنة من العمر وطفل في العاشرة، لم يتلقوا تعليماً كافياً، و"أُهملوا"، وعاشوا "محاطين بالقمامة".

وبعدما أبلغ أحد السكان عن المنزل في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشرطة إنها اكتشفت أن عدد سكانه يفوق عدد أولئك المسجلين في السجل المدني، بينهم أطفال لا يذهبون إلى المدرسة.

ومن الأدلة الرئيسية على ذلك كمية المشتريات الكبيرة التي يتم تسليمها إلى المنزل، والذي لم يغادره أحد، وفقاً للجيران، منذ تأجيره في أكتوبر 2021 خلال جائحة كوفيد.

وقال مفوض الشرطة فرانسيسكو خافيير لوزانو غارسيا: "لقد تأثرنا جميعاً بمتلازمة كوفيد... يمكننا بطريقة ما التكهن بما قد يكون أدى إلى احتجاز عائلة بهذه الطريقة لفترة طويلة".

وأضافت الشرطة أن الزوجين كانا قد خزّنا كمية كبيرة من الأدوية.

وأفادت وسائل إعلام بأنه عُثر على الأطفال يرتدون حفاضات و3 كمامات جراحية لكل منهم، وأن الأب طلب من الشرطة وضع كمامة قبل تفتيش المنزل.

وقال لوزانو غارسيا: "قد يكون وضعهم للكمامات مجرد تفصيل بسيط أو قد يكون له أساس".

وذكرت صحيفة "لا راثون" أن الرائحة داخل المنزل كانت كريهة، وكانت كل الستائر مغلقة.
وعندما غادر الأطفال المنزل، لمسوا العشب "بدهشة، كما لو أنهم لم يخرجوا من المنزل من قبل".

وفحص طبيب الإخوة الثلاثة، ثم نُقلوا إلى مركز لرعاية الأطفال.

وأوقفت الشرطة الزوجين في مدينة أوفييدو، الاثنين، وسيُحدد التحقيق كيف ولماذا جاءا للعيش في إسبانيا.

سكاي نيوز
 
gnews

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