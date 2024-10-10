بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار

الوكيل الإخباري- بيعت لقاء 780 ألف جنيه إسترليني (نحو 1,020 مليون دولار) خلال مزاد أقامته دار "سوذبيز" في لندن، أمس، سترة مضادة للرصاص مزينة بعلم بريطانيا، صممها فنان الشارع البريطاني بانكسي، على غرار تلك التي ارتداها نجم الهيب هوب ستورمزي في مهرجان غلاستونبيري الموسيقي.

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وكانت هذه السترة المصنوعة من بزة قديمة للشرطة خُمِّنَت بـ300 ألف دولار، وهي واحدة من خمس سترات صممها فنان الغرافيتي لتسليط الضوء على بلوغ الجرائم بالسكاكين والآلات الحادة في المملكة المتحدة مستويات عالية.



واشتهرت هذه السترة عندما ارتدى مغني الراب البريطاني ستورمزي واحدة أخرى من المجموعة نفسها خلال حفلته الموسيقية عام 2019 على المسرح الرئيسي لمهرجان غلاستونبيري.



وقالت المسؤولة عن مبيعات أعمال الفن المعاصر في "سوذبيز"، إيما بيكر، إن بانكسي تمكن من "اختزال قضية اجتماعية معقدة من خلال قطعة مميزة".



ورأت أن "هذا العمل أكثر أهمية اليوم مما كان عليه عندما ظهرت السترة الأولى في غلاستونبيري".

وسجلت الشرطة أكثر من 15 ألف جريمة استُخدمت فيها أسلحة من هذا النوع بين مارس 2023 ومارس 2024، بعدما كان عددها 12786 في العام السابق.