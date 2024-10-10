بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار

وكانت هذه السترة المصنوعة من بزة قديمة للشرطة خُمِّنَت بـ300 ألف دولار، وهي واحدة من خمس سترات صممها فنان الغرافيتي لتسليط الضوء على بلوغ الجرائم بالسكاكين والآلات الحادة في المملكة المتحدة مستويات عالية.
واشتهرت هذه السترة عندما ارتدى مغني الراب البريطاني ستورمزي واحدة أخرى من المجموعة نفسها خلال حفلته الموسيقية عام 2019 على المسرح الرئيسي لمهرجان غلاستونبيري.
وقالت المسؤولة عن مبيعات أعمال الفن المعاصر في "سوذبيز"، إيما بيكر، إن بانكسي تمكن من "اختزال قضية اجتماعية معقدة من خلال قطعة مميزة".
ورأت أن "هذا العمل أكثر أهمية اليوم مما كان عليه عندما ظهرت السترة الأولى في غلاستونبيري".
وسجلت الشرطة أكثر من 15 ألف جريمة استُخدمت فيها أسلحة من هذا النوع بين مارس 2023 ومارس 2024، بعدما كان عددها 12786 في العام السابق.
وازدادت الجرائم التي نفذّت بآلات حادة بنسبة 80 في المئة منذ العام 2015، وقُتل من جرّائها نحو 250 شخصاً بين يوليو 2022 ويونيو 2023 في إنجلترا وويلز، وفقاً للهيئة الوطنية للإحصاءات.
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