بيع سمكة تونة تزن 276 كغ بـ1.3 مليون دولار في اليابان

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "كيودو" بيع سمكة تونة تزن 276 كيلوغراما في أول مزاد للعام الجديد في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو بـ207 ملايين ين (1.316 مليون دولار).

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عادة ما يجذب المزاد الأول لسمك التونة في العام الجديد الكثير من الاهتمام، لأنه يعتبر بشكل غير رسمي مؤشرا للاتجاهات الاقتصادية ونوعا من التوقعات للعام الجديد. وبالرغم من أن توقعات "التونة" قد لا تكون دقيقة دائما، لكن ينظر إلى السعر المرتفع في المزاد الأول على أنه فأل خير.