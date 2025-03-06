بيع لوحة نادرة لبانكسي بـ5.3 مليون دولار في مزاد سوذبيز

تم عرض هذه اللوحة لأول مرة في معرض بانكسي الكبير عام 2005، وجاء المزاد بعد الإعلان عن وفاة فيتريانو، الذي توفي عن عمر 73 عامًا في نيس، فرنسا. يُذكر أن بانكسي، الذي اشتهر برسوم الاستنسل على الجدران في الشوارع، يتمتع بشعبية واسعة، وتُقدر أعماله بملايين الدولارات رغم غموض هويته الحقيقية.
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