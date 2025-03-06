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بيع لوحة نادرة لبانكسي بـ5.3 مليون دولار في مزاد سوذبيز

ربي
لوحة بانكسي
 
الخميس، 06-03-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري-   بيعت لوحة نادرة للفنان الشهير بانكسي بمبلغ 5.3 مليون دولار في مزاد دار "سوذبيز" بالعاصمة البريطانية لندن. اللوحة الزيتية التي تحمل عنوان "كرود أويل (فيتريانو)"، والمعروفة أحيانًا باسم "توكسيك بيتش"، مستوحاة من عمل شهير للرسام الأسكتلندي الراحل جاك فيتريانو.

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تم عرض هذه اللوحة لأول مرة في معرض بانكسي الكبير عام 2005، وجاء المزاد بعد الإعلان عن وفاة فيتريانو، الذي توفي عن عمر 73 عامًا في نيس، فرنسا. يُذكر أن بانكسي، الذي اشتهر برسوم الاستنسل على الجدران في الشوارع، يتمتع بشعبية واسعة، وتُقدر أعماله بملايين الدولارات رغم غموض هويته الحقيقية.

 

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