بينهم طفلان.. عائلة عُثر عليها مشنوقة داخل المنزل في الهند

الوكيل الإخباري- تم العثور على عائلة مكونة من أربعة أفراد، بينهم طفلان صغيران، في منزلهم بأوبوثارا، وهي قرية مرتفعة في منطقة إيدوكي بولاية كيرالا الهندية، حسب موقع "إنديا توداي".

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وفقًا للشرطة، عُثر على الجثث مُعلقة في غرفة المعيشة حوالي الساعة 4:30 مساءً، بعد أن أبلغ الجيران عن اختفائهم لفترة.



وحددت الشرطة هوية المتوفين وهم ساجيف موهانان (34 عامًا)، وزوجته رشما (30 عامًا)، وطفليهما، صبي يبلغ من العمر ست سنوات في الصف الأول، وفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات.