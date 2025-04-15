بينهم طفلان.. عائلة عُثر عليها مشنوقة داخل المنزل في الهند

وحددت الشرطة هوية المتوفين وهم ساجيف موهانان (34 عامًا)، وزوجته رشما (30 عامًا)، وطفليهما، صبي يبلغ من العمر ست سنوات في الصف الأول، وفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات.
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